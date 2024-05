Condizioni di maltempo oggi e domani sul Piemonte, con precipitazioni moderate o forti diffuse a possibile carattere temporalesco soprattutto giovedì.

Quota neve localmente in calo fino a 1600 m domani. Allerta gialla sull'arco alpino per valanghe e sulle zone collinari per locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio di domani.