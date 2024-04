Alba, cinque liste in campo per un secondo mandato da sindaco dell’uscente Bo [FOTO E VIDEO]

Entra nel vivo la campagna che anche sotto le cento torri porterà al voto del giugno prossimo, quando tra sabato 8 e domenica 9 i cittadini albesi saranno chiamati a scegliere la figura cui affidare le chiavi del municipio in una corsa che al momento conta due contendenti.

Il primo a muovere, nella contesa delle comunali, era stato come noto il candidato della coalizione di centrosinistra Alberto Gatto. Nella serata di ieri, giovedì 18 aprile, è toccato al sindaco uscente Carlo Bo presentare alla cittadinanza la propria candidatura e quella delle cinque liste – i partiti Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier, e le due liste civiche Alba Domani e Per Alba Cirio – che ne sostengono la corsa per la riconferma.

In una sala congressi del Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” gremita in ogni ordine di posto, la speaker Ilaria Salzotto ha condotto la serata introducendo per i saluti istituzionali il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) e il consigliere regionale Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia), per poi dare voce a ciascuno dei capogruppo delle liste sostenitrici la candidatura del 53enne imprenditore, che nel maggio 2019 sconfisse al primo turno l'allora alfiere del centrosinistra Olindo Cervella con 9.004 voti, il 51,05% del totale, riportando le forze di centrodestra al governo della città dopo i due mandati di Maurizio Marello.

Sono quindi intervenuti Liliana Allena e Domenico Boeri a portare la voce di “Per Alba Cirio”, Sebastiano Cavalli per “Alba Domani”, Elisa Boschiazzo di Forza Italia, Lorenzo Barbero per “Lega Salvini Piemonte” e, a chiudere, Emanuele Bolla per “Fratelli d’Italia”.

Tutti hanno sottolineato il valore positivo del lavoro di squadra svolto in questi cinque anni e il proposito di portare a termine i progetti intrapresi, quelli legati alla viabilità, alla sicurezza, all’ambiente, alla sanità, al sociale.

Dal palco ha poi preso la parola Carlo Bo, che dal canto suo ha ribadito la volontà di proseguire quanto fatto finora in un secondo mandato, elencando brevemente le prospettive che attendono Alba nel futuro.

“Vogliamo farlo – ha detto – insieme ai cittadini, rinnovando il patto sottoscritto alle ultime elezioni, ma anche contando sul lavoro di squadra che ancora una volta intendiamo porre in essere per il governo cittadino. Ascoltare la cittadinanza, confrontarsi, delineare come sarà la nostra Alba rappresenta per me un momento di grande arricchimento. Abbiamo gettato le basi per proseguire il percorso intrapreso insieme alla cittadinanza e a tutti coloro che mi sostengono e che vorranno offrire il proprio supporto”.

Ha aggiunto Carlo Bo: “Il nostro slogan è ‘Avanti, insieme’, nel segno della continuità, per portare a termine il percorso intrapreso cinque anni fa, realizzando molte delle opere a lungo attese dai nostri concittadini. ‘Avanti’ per tracciare la direzione che vogliamo seguire, scegliendo il progresso e la programmazione futura. ‘Insieme’ ai cittadini, innanzitutto, rinnovando il patto sottoscritto alle ultime elezioni, ma anche contando sul lavoro di squadra che intendiamo porre in essere per il governo cittadino”.

L'INTERVISTA [VIDEO]

Alla serata erano presenti numerosi esponenti politici locali fra cui l’onorevole Marco Perosino, alcuni rappresentanti regionali fra cui i consiglieri regionali Paolo Demarchi (Lega) e Matteo Gagliasso (Lega), mentre in conclusione della serata è arrivato a portare il suo sostegno alla candidatura di Carlo Bo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che in un vivace intervento ha ricordato tre importanti opere portate a termine negli ultimi anni sul territorio albese – l’ospedale di Verduno, l’autostrada Cuneo-Asti e la riapertura del collegamento ferroviario per Asti –, ribadendo anche la disponibilità di 24 e 20 milioni, rispettivamente, per completare le case della salute col recupero dei vecchi ospedali di Alba e di Bra.