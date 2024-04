Ultimo consiglio comunale per Marco Gallo, sindaco di Busca per 10 anni

Il Consiglio comunale del mandato 2019-2024 si è riunito ieri sera per l’ultima volta. A fine riunione, il sindaco Marco Gallo, che ha scelto di non ripresentarsi alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, ma sarà fra i candidati al Consiglio regionale del Piemonte, ha rivolto all’assemblea e ai cittadini il suo discorso – in link qui - di congedo, dopo dieci anni da sindaco e i precedenti dieci da amministratore comunale.



Durante la seduta è stata approvata all’unanimità la variazione di bilancio 2024 che porta il pareggio dai precedenti 17.061.208 euro a 18.173.549 euro, lasciando invariate le previsioni di 12.266.888 euro per il 2025 e di 12.228.888 euro per il 2026.



Le voci principali della variazione riguardano la parte investimenti (titolo IV dell’entrata e titolo II della spesa) per la quale si è provveduto a iscrivere in entrata il trasferimento di 609.257 euro dallo Stato per compensazione prezzi relativamente ai lavori del Polo scolastico, di 48.000 euro dalla Fondazione CRC per i lavori di restauro di Casa Francotto e di 100.000 euro dalla Fondazione CRC per le aree esterne del polo scolastico nell’ambito del progetto Urban School Landscapes.



Si applica poi un avanzo di amministrazione per 91.650 euro derivante da avanzo destinato agli investimenti e per 160.457 euro derivante da avanzo libero, comunque utilizzato per finanziare spese in conto capitale. Tra queste ultime si evidenziano 609.257 euro per il polo scolastico; 150.000 euro per le aree esterne della nuova sede scolastica finanziati con avanzo di amministrazione e 100.000 euro finanziati dalla Fondazione CRC; 94.108 euro per i lavori di restauro di Casa Francotto; 56.000 euro per adeguamento alle norme di sicurezza della casa di riposo.



Il Consiglio ha anche approvato il rendiconto della gestione 2023 che presenta un avanzo di 1.052.026 euro.



La seduta del Consiglio comunale è sul canale YouTube del Comune di Busca.



I componenti del Consiglio comunale uscente

Presieduto dal sindaco Marco Gallo, la cui lista civica aveva ot­tenuto nel 2019 il 74,03% dei voi, il Consiglio comunale uscente è com­posto dai seguenti consiglieri eletti nelle votazioni amministra­tive dello 26 maggio: per la mag­gioranza Gianmichele Cismondi (522 preferenze), Ezio Donadio (429), Lucia Rosso (367), Diego Bressi (322), Beatrice Aimar (301), Marco Gollè (260), Jacopo Davide Giamello (245), Gian Franco Ferre­ro (243), Paolo Comba (238), Maria Chiara Giusiano (234), Elio Cam­pana (217), per le due liste di mi­noranza Eros Pessina (candidato Sindaco), Daniela Isaia (81 prefe­renze), Jonathan Bagnaschi (49) in rappresentanza della relativa lista civica Busca nel cuore (16,75% ) e Silvia Gollé (candidata Sindaco) e Luca Pavan (50 preferenze) della lista Movimento 5 stelle (9,21% - dal 13.10.2023 il gruppo prende il nome di Lista civica 2023).

Il Consiglio municipale di Valmala composto dal pro-sindaco Andrea Picco e dai consultori Germano Rinaudo, Giorgio Bolla, Daniele Martino, Giuseppe Salvo (da luglio 2019 Luca Michelis).