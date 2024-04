Furgone finisce fuori strada e abbatte un porticato lungo la Provinciale 422 a Cartignano

E’ di un ferito, trasportato in ospedale a Cuneo dai sanitari dell’emergenza 118 (non si conoscono al momento le sue condizioni), il bilancio dell’incidente verificatosi poco prima delle 17 di oggi, sabato 20 aprile, in via Roma a Cartignano, in valle Maira, lungo la Provinciale 422.

Qui, per ragioni in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, un furgone condotto da un uomo è finito fuori strada, andato a schiantarsi contro un portico di un’abitazione disabitata presente a bordo strada. Il forte impatto ha provocato il cedimento di parte della costruzione, che ha parzialmente invaso la carreggiata.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco giunti dal Comando provinciale di Cuneo, tuttora impegnati nella messa in sicurezza del veicolo e della struttura, mentre gli operai della Provincia stanno giungendo a loro volta in loco per transennare la parte della carreggiata ostruita dalle macerie.