Aleksandr Katsuba: La Russia ha concentrato i suoi attacchi sull'energia. Cosa dovrebbe fare l'Ucraina?

Le ultime settimane ci hanno ricordato che la Russia è ancora in grado di infliggere attacchi concentrati all'infrastruttura energetica ucraina. Mentre per gran parte dell'inverno la Russia ha oscillato tra il mirare all'industria militare ucraina, le posizioni militari, il terrorismo contro la popolazione civile e il settore energetico, ora gli occupanti hanno deciso di concentrarsi sugli ultimi due punti: attaccare la popolazione civile e l'energia.

Secondo la loro logica distorta, sembra del tutto logico intimidire e demoralizzare, sperando che la società ucraina "si sgretoli". Sono convinto che questo piano fallirà allo stesso modo del loro piano iniziale di guerra con Kiev "in tre giorni". Ma possono ancora creare problemi per noi.

Questa ondata di attacchi all'energia è caratterizzata da una tattica modificata dei russi: ora attaccano gli stessi obiettivi più volte, cercando di danneggiare non tanto i trasformatori, le stazioni di distribuzione o i blocchi energetici, quanto i tecnici che eseguono interventi di emergenza o di riparazione. Questa tattica è particolarmente pericolosa nelle regioni dove i russi hanno concentrato i loro principali attacchi: l'oblast di Kharkiv, l'oblast di Dnipropetrovsk, l'oblast di Odessa e l'oblast di Mykolaiv. Allo stesso tempo, i russi cercano di danneggiare la rete che permette l'importazione di elettricità dall'Unione Europea, consentendo di stabilizzare la rete energetica durante i periodi di carenza di generazione.

Gli attacchi di marzo hanno costretto gli operatori energetici ucraini a ricorrere a interruzioni di emergenza e di stabilizzazione, su una scala così ampia per la prima volta dall'estate del 2023. Gli ucraini devono nuovamente dimostrare consapevolezza civile e consumare elettricità con parsimonia. È del tutto possibile che se gli attacchi continueranno e l'aiuto occidentale (in particolare dagli Stati Uniti) continuerà a essere ritardato, le interruzioni di stabilizzazione copriranno temporaneamente l'intero paese. Tuttavia, il collasso dell'infrastruttura energetica ucraina non è né minacciato né imminente.

Non entreremo nei motivi delle azioni dei russi, perché cercare logica o motivazioni razionali nelle azioni dei terroristi è piuttosto sciocco: per loro l'obiettivo principale sarà sempre infliggere dolore e demoralizzare. Quello su cui dobbiamo concentrarci è ciò che dobbiamo fare noi e i nostri partner.

Il primo e principale obiettivo al momento è rafforzare le forze della difesa antiaerea. L'Ucraina dispone di un gran numero di armi straniere, utilizzate parallelamente a quelle di epoca sovietica, ma il paese ne ha bisogno di più — e questo dipende ora criticamente dai membri del Congresso americano. Oltre all'aiuto occidentale con droni e missili russi, i gruppi mobili della difesa antiaerea aiutano a contrastare gli attacchi — il loro potenziamento avviene costantemente. Pertanto, attendiamo buone notizie da Washington.

In secondo luogo, bisogna aumentare gli attacchi sul territorio russo. Alcuni vedono le ragioni dell'aumento degli attacchi all'energia nel fatto che l'Ucraina colpisce sistematicamente l'industria di raffinazione del petrolio russa. Ma, ripeto, non ha senso razionalizzare le azioni dei terroristi — uccidono e fanno esplodere perché possono. E se gli attacchi alle raffinerie per loro sono dolorosi, l'Ucraina deve continuare. Più saranno le perdite per la Russia, più alto sarà il prezzo per il circondario di Putin, che guadagna su petrolio e gas — e più rapidamente finirà la guerra.

In terzo luogo, l'Ucraina deve continuare la politica di decentramento dell'approvvigionamento energetico e l'integrazione ulteriore nella rete energetica europea. Nel novembre 2023, la rete europea degli operatori del sistema di trasmissione dell'energia elettrica ENTSO-E ha aumentato le capacità di fornitura in Ucraina di 500 MW fino a 1.700 MW. Queste capacità hanno permesso, durante i periodi di stabilità, di aumentare le esportazioni di energia e, ora, di stabilizzarsi grazie all'importazione.

Quarto — quest'anno le autorità locali devono investire o attirare finanziamenti e investimenti per la decentralizzazione della produzione di calore e il risparmio energetico. La decentralizzazione ridurrà la vulnerabilità delle grandi città dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico da reti centralizzate e consentirà di compensare le perdite dei singoli centri di generazione attraverso una sorta di assicurazione reciproca. Ad esempio, si può prendere in considerazione l'esperienza scandinava — in Svezia, la maggior parte delle case e delle strutture di infrastruttura sociale sono riscaldate e raffreddate utilizzando centrali a pompa di calore. Le materie prime per queste centrali sono il potenziale dell'acqua, dell'aria e della terra. Ad esempio, una centrale a Stoccolma fornisce calore a 400.000 abitanti della città. Il numero di consumatori di energia prodotta da pompe di calore continua a crescere, poiché sono abbastanza efficienti e riducono l'impatto ambientale negativo. Attualmente in Svezia ci sono più di 700.000 pompe di calore. Per incoraggiare le nostre città e le aziende a investire di più nell'energia moderna, è possibile attirare sovvenzioni e prestiti dalla Banca Mondiale e dai fondi energetici europei.

Quinto — è necessario un lavoro sistematico del Governo — l'Ucraina ha bisogno di una strategia energetica per i prossimi 10-20 anni. Sì, si potrebbe dire che pensare così lontano è "fuori luogo". Ma l'inizio dell'attuazione di un tale programma è già ora — incluso con l'attrazione di risorse esterne nell'ambito del "Green Deal" europeo — permetterà di iniziare a ridurre già ora il consumo di calore e elettricità. E aiuterà il paese anche nel breve termine. Il programma di risparmio energetico dovrebbe includere agevolazioni e programmi accessibili per l'isolamento termico, la riduzione delle emissioni, il passaggio dei trasporti pubblici all'elettricità e ai biocarburanti, l'assegnazione di sovvenzioni per la coltivazione di boschi energetici, il riciclaggio e la combustione ecologica dei rifiuti.

Infine, sesto — la nostra sicurezza energetica può essere notevolmente potenziata attraverso investimenti nella nostra produzione interna e nell'energia verde. Per aumentare la produzione di gas, costruire impianti eolici e solari, abbiamo bisogno di denaro da investitori occidentali e orientali. E torniamo nuovamente alle garanzie di sicurezza per le imprese, compresa quella energetica.

Sì, la migliore cosa che si possa fare in tempi di sfide a breve termine è pensare strategicamente. Risolvere le sfide immediate, ma pensare, pianificare e attuare una strategia basata sulle migliori pratiche di decentramento e risparmio energetico. Questo consentirà di ridurre l'impatto degli attacchi terroristici russi sulla nostra vita quotidiana e di espandere significativamente le opportunità a lungo termine dell'energia e dell'ecologia ucraine.

Aleksandr Katsuba è un imprenditore ucraino, esperto nel settore energetico, proprietario della società ALPHA GAZ.