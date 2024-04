Cheerleading: Aster Cheer mette nel mirino due competizioni internazionali

Le squadre della società Aster Cheer sono pronte a ripartire per due nuove gare.

La prima si terrà l’11 maggio, si tratta del Gardaland Open a Verona, una competizione internazionale aperta a squadre italiane e internazionali. Nella stessa giornata si disputerà anche il Campionato Nazionale di Cheerleading CSI 2024, la cui classifica è dedicata esclusivamente alle società italiane. Il punteggio ottenuto dalla partecipazione all’Open Cheer Gardaland verrà utilizzato per stilare la classifica nazionale per ottenere il titolo di Campione Nazionale di Cheerleading CSI 2024 nelle categorie di appartenenza. Sono quattro le categorie a cui parteciperanno le squadre dell’Aster Cheer. La prima categoria mini “Mixed Cheer Team L1 Novice” in cui competeranno 13 piccole atlete per cui sarà la prima competizione. Segue la categoria senior “Coed Cheer Team, L5 Elite” a cui prenderà parte una squadra di 23 atleti, compresi 5 maschi. Si tratta della prima competizione con un team coed per la società. La categoria senior “All Girl Groupstunt Premier”, massima categoria, a cui parteciperanno Bergese Matilde, Ciacci Eleonora, Pasquale Cristiana, Risso Carola. Infine, la categoria senior “Coed Groupstunt Premier”, con Frattari Francesco, Giordano Francesca, Korsita Amanda e Viale Andrea.

La seconda competizione sarà il Twist Open, una gara internazionale organizzata dal club sloveno Twist di cui fa capo Andrej Nedeljkovič, head coach delle squadre di Aster Cheer per questa stagione insieme a Špela Slejko. Anche in questo caso saranno diverse le categorie in cui prenderanno parte le squadre, tra cui la categoria youth “All Girl Cheer Team L3 Median”, in cui competeranno per la seconda volta della stagione le 17 atlete della squadra youth, la quale si era classificata terza nella stessa categoria a Düsseldorf. Nuovamente le categorie senior “All Girl Groupstunt Premier” e “Coed Groupstunt Premier”.

