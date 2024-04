A Mondovì proseguono con interesse gli incontri all’Università Adulti

“Catturare l’energia del sole. Per un pianeta sostenibile: opportunità e criticità”. Ne ha parlato giovedì scorso all’Unidea Mondovì il prof. Elio Giamello, d’origini sanmichelesi, già direttore di dipartimento alla facoltà di chimica torinese.

Un argomento complesso e ricco di implicazioni esposto con esemplare chiarezza.

Il prossimo incontro Unidea non sarà giovedì, festa nazionale della Liberazione, ma venerdì 26 aprile. In programma: “La Resistenza dei giovanissimi” narrata dal prof. E. Billò, e un percorso nella storia e nei luoghi della Val Ellero, da Villanova in su, con Giambattista Rulfi, appassionato autore di numerose pubblicazioni al riguardo.

In maggio: giovedì, incontro col prof. Andrea Maia su “Gioachino Rossini: il buon gusto in musica e in cucina”, e giovedì 16 ultimo incontro in sede “tra note e parole”: invito all’ascolto e alla lettura con Ada Prucca, Mario Manfredi e Attilio Ferrua. Infine, il 23 maggio, visita a tante cose belle e curiose di Roccadebaldi e Crava, con pranzo finale.