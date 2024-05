Il comitato Cuneo Centro storico favorevole all'abbattimento del faggio dei giardini Fresia

Anche il comitato di Cuneo centro storico prende posizione sul faggio dei giardini Fresia, sul destino del quale è in corso un'azione di protesta da parte di Corrado Beccacini, consulente finanziario con l'ufficio a poca distanza dai giardini stessi.

Come ha scritto al Comune e ai giornali, è disponibile a pagare di tasca propria la manutenzione straordinaria per evitare l'abbattimento di quell'albero ormai transennato, sorretto da una stampella e, secondo diversi esperti, ormai in fin di vita e insalvabile.

Pietro Carluzzo, presidente del comitato e in accordo con il direttivo, ha fatto sapere di essere favorevole all'abbattimento del faggio, in quanto costituisce un pericolo pubblico e "perché sappiamo essere arrivato alla fine della sua vita. Siamo per preservare il verde e per questo chiediamo che venga salvaguardato e messo in sicurezza. Ma per prima cosa è necessario garantire la sicurezza delle persone".