Marcia della pace e canti: a Tarantasca si celebra la Festa della Liberazione

Mercoledì 24 aprile 2024 a Tarantasca si terranno le celebrazioni ufficiali della Festa della Liberazione.

Il comune di Tarantasca in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Isoardo-Vanzetti e in particolare con la scuola primaria di Tarantasca, il gruppo e il coro degli Alpini, l’associazione Parkimaca e il gruppo della Protezione Civile ha organizzato un ricco programma di eventi e momenti di commemorazione per la Festa della Liberazione.

Alle ore 17 si svolgeranno le attività ricreative per i ragazzi della scuola presso l’associazione Parkimaca con merenda offerta. Alle 18 ci sarà il ritrovo per tutta la popolazione in piazza Marconi con successivo canto dell’Inno Nazionale. Successivamente si proseguirà all’inaugurazione e intitolazione della piazza dott. Alberto Rosso, la nuova piazzetta in via Centallo donata al Comune dal dott. Rosso e adibita a seguito dei lavori a parcheggi a servizio di tutta la cittadinanza, utile anche per la vicinanza alle Scuole.

Partirà da lì la consueta Marcia della Pace per le vie del centro con tappe di riflessione in via Martiri della Libertà, via Piero Bellino, via Pino Isasca, Parco Divisione Alpina Cuneense e presso le Lapidi del Municipio, con arrivo alla struttura polivalente. Nel salone polivalente si esibiranno i ragazzi della Scuola Primaria con canti tematici, seguiranno i saluti delle autorità, intrattenimento musicale con il Coro degli Alpini accompagnati dalla voce di Cinzia Giordano e diretti dal maestro Christian Piumatti e la proiezione del film-documentario dal titolo “Tornerà la Primavera”.

Termineranno le celebrazioni il buffet alpino offerto dal Gruppo Alpini di Tarantasca e dall’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano tutta la cittadinanza a partecipare.