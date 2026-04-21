Amministrative a Costigliole e Dronero, Ingrid Brizio: "Vorrei smentire con chiarezza le voci su una mia possibile candidatura"

“Stanno circolando voci di una mia prossima candidatura a Sindaco di Costigliole o di Dronero per le prossime tornate elettorali. Vorrei smentire queste voci con chiarezza, motivando le ragioni della mia decisione".

Così Ingrid Brizio, direttore generale dell'AFP Dronero, smentisce le voci circolate sulla sua candidatura alle prossime amministrative.



"Costigliole è un paese che amo profondamente, che rappresenta le mie radici e a cui sento tuttora di appartenere. Oggi la mia condizione professionale e familiare è incompatibile con un impegno che ritengo totalizzante, se fatto con responsabilità e professionalità. Inoltre nutro grande stima nei confronti del sindaco attuale, l’ Arch.Fabrizio Nasi, a cui sono legata da una profonda amicizia. Gli riconosco trasparenza, onestà e capacità amministrativa. Dunque a Lui ed alla sua squadra auguro un secondo mandato".

"Dronero, invece, è la cittadina in cui vivo da 37 anni, nella quale lavoro, dove risiede la mia famiglia che da più di 60 anni, gestisce una storica attività artigianale, alla terza generazione e nella quale ho investito sia a livello di impegno lavorativo che personale - prosegue Brizio -. Le stesse considerazioni, che ho fatto per Costigliole, valgono per Dronero. Stimo e lavoro quotidianamente con il Sindaco Dr. Mauro Astesano che stimo profondamente per la sua visione politica e per la traiettoria di sviluppo che, insieme alla sua squadra, sta costruendo, con grande impegno e rispetto. Anche per Lui auspico un meritato secondo mandato. Dunque ritengo non utile e non opportuna una candidatura in contrapposizione alla loro. In futuro potrei valutare un impegno amministrativo di questo tipo per Costigliole o per Dronero, mettendo a disposizione la mia esperienza. Per adesso cerco di impegnarmi in Afp per garantire un responsabile passaggio di consegne a chi verrà dopo di me, ed alla mia adorata famiglia che mi riempie di soddisfazioni”.