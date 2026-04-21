La Fondazione Ospedale Alba-Bra celebra diciotto anni di impegno con le parole e lo sguardo di Alessandro Baricco

Il traguardo della maggiore età per la Fondazione Ospedale Alba-Bra ETS non è stato solo un momento di celebrazione, ma la conferma di un legame indissolubile tra sanità, territorio e cultura. Le celebrazioni per i diciotto anni di attività, iniziate ufficialmente lo scorso 30 marzo, hanno segnato un passaggio storico per il presidio di Verduno, portando a compimento progetti che testimoniano una visione della salute capace di andare oltre le mura dei reparti.

Il prestigio di questo cammino è stato riconosciuto ufficialmente dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che in un messaggio rivolto al presidente Bruno Ceretto e al direttore Luciano Scalise ha indicato l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero come un modello di eccellenza. Il Ministro ha lodato la capacità della Fondazione di unire innovazione tecnologica e attenzione umana, definendo l'esperienza albese un esempio virtuoso di collaborazione tra comunità e mondo produttivo a favore del bene comune.

Il primo atto di questo anniversario ha visto l'inaugurazione della nuova area sportiva polivalente, uno spazio che con i suoi campi da calcetto, tennis e basket apre l'ospedale al benessere dei dipendenti dell'ASL e dei cittadini di Verduno. Tra le note degli Italian Harmonists, il gruppo vocale del Teatro alla Scala di Milano, la Fondazione ha ripercorso diciotto anni di scommesse vinte: dal laboratorio di simulazione LabSi ai costanti investimenti in formazione e umanizzazione degli spazi.

Tuttavia, il calendario dei festeggiamenti non si è ancora concluso e si appresta a vivere il suo momento di più alta riflessione culturale. Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 17.00, l’Auditorium dell'ospedale ospiterà infatti Alessandro Baricco per l’incontro intitolato “Sulla cura”. Lo scrittore, voce tra le più autorevoli della scena contemporanea, condurrà il pubblico in una narrazione morbida e profonda sul senso della malattia e della relazione, legando idealmente i successi strutturali della Fondazione a una riflessione spirituale e collettiva. Sarà un appuntamento aperto a tutti, dove il pensiero diventerà parte integrante del percorso di crescita di una realtà che, entrata nella maggiore età, continua a investire sulla qualità della vita e sulla prossimità ai cittadini.