Bra, il Carabiniere Reale Renato Quaglia, classe 1918, si racconta al Caffè Letterario

Ci siamo. Giovedì 25 aprile torna il Caffè Letterario di Bra in concomitanza con la festa della Liberazione. Riflettori puntati eccezionalmente sul Gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” per conoscere il Carabiniere Reale Renato Quaglia “classe di ferro” 1918, che proprio il 25 aprile spegnerà 106 candeline. Sì, avete letto bene: ben 106 anni e se non è un record, poco ci manca.

La giornalista Silvia Gullino è andata a trovarlo presso la Fondazione Opera Pia Garelli di Garessio, dove è ospite dal 2022, stra-conosciuto e amato da tutti, non solo laggiù. Un esempio per la sua grande forza d’animo, il suo carattere socievole e aperto e la sua buona forma fisica.

Ed è una vera e propria “enciclopedia vivente” degli eventi avvenuti in oltre un secolo di storia e da lui raccontati nel libro “Vicissitudini di un Carabiniere Reale”, andato in stampa nell’aprile 2019. Dentro ci sono i ricordi che continua a mettere nero su bianco ancora oggi, grazie ad una macchina da scrivere su cui lavora ogni giorno dopo la quotidiana passeggiata.

Facciamo un briefing rapidissimo. Originario di Piancerreto (Cerrina Monferrato), in provincia di Alessandria, Renato Quaglia si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri a 19 anni, svolgendo servizio al Palazzo Reale di Torino, a Padova e in Alto Adige. Inviato sul fronte greco-albanese durante la Seconda Guerra Mondiale, venne fatto prigioniero dalla Wehrmacht e rinchiuso nel lager tedesco di Strauberg in Brandeburgo

Nel marzo del 1945 venne liberato dagli alleati e trasferito nel Campo di Raccolta di Luchenwalde, gestito dall’Armata Rossa. Nel settembre del 1945 riuscì a tornare in Italia e venne riammesso nell’Arma dei Carabinieri per poi essere inviato a Pollenzo e concludere la sua carriera tra Canelli e Asti con il grado di Maresciallo Capo.