A Peveragno la decima edizione di "È ora di piantarla!"

In via Monsignor Beltritti a Peveragno anni fa vennero interrati da Rita Viglietti dei rizomi di iris. Rita se ne prese cura affinché potessero crescere al meglio, permettendo così di fiorire anche ad un angolo del paese.

Gli iris sono piante che crescono libere e forti, simbolo di speranza e positività. Per mantenere vivo il loro costruttivo messaggio la Compagnia del Birùn ha continuato a prendersene cura, anche dopo la scomparsa di Rita, organizzando un pomeriggio di riqualificazione urbana denominato 'È ora di piantarla!'.

Quest'anno l'appuntamento, giunto alla decima edizione, è fissato per sabato 27 aprile. Ritrovo in via della Chiesa a Peveragno alle 14.30. Sono consigliate scarpe comode, guanti da giardinaggio e zappetta.