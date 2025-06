Un gemellaggio "dolce" tra Verduno e la Germania: firmato il patto con Ebsdorfergrund

Verduno si è gemellata con Ebsdorfergrund, comune dell’Assia a pochi passi da Stadtallendorf, sede della Ferrero Germania, e dalla bellissima città universitaria di Marburg. Dopo l’approvazione del Consiglio comunale, la prima cerimonia ha avuto luogo in Germania, due settimane fa, durante un week-end europeo ricco di incontri.

La visita della delegazione verdunese, composta dal sindaco Marta Giovannini, dall’assessore Bruna Grasso, dal consigliere Emanuele Brero e da un membro della Pro loco, ha segnato l’inizio di un’amicizia “dolce”: intanto in segno di gratitudine verso la famosa multinazionale dolciaria che ha dato e dà lavoro a entrambe le comunità, e poi saldamente ancorata ai comuni valori di tradizione contadina in una prospettiva europea.

L’accordo di gemellaggio è stato letto durante una cerimonia pubblica, in lingua tedesca e in italiano, e dopo cittadini e cittadine di entrambi i Paesi hanno iniziato a parlare, sforzandosi per il limite della lingua, ma riuscendo subito a trovare un’intesa. Diverse visite nella splendida campagna verde e fresca dell’Assia, presso grandi fattorie che producono latte o sono destinate all’agricoltura biologica, poi gite in bici e momenti conviviali lungo il fiume.

Nella sala della torre storica del castello, i sindaci Hanno Kern e Marta Giovannini hanno firmato solennemente il trattato di gemellaggio. "Questo gemellaggio conferma che l’Europa inizia e vive dove gli europei si incontrano e, insieme, si sentono davvero fratelli e figli di un unico continente", ha dichiarato Marta Giovannini, mentre Hanno Kern ha sottolineato quanto sia importante "costruire l’amicizia europea anche a livello comunale". Domenica, prima del rientro in Italia, gli amici tedeschi hanno offerto anche un bel momento di approfondimento della storia locale di Ebsdorfergrund.