I gonfiabili della FLY-IN di Bene Vagienna trasformati in opere d'arte da Joana Vasconcelos

Una collaborazione che sfida i limiti dell'arte! La FLY-IN di Bene Vagienna, azienda specializzata in strutture gonfiabili, ha avviato una collaborazione con l'eclettica artista Joana Vasconcelos, nata a Parigi ma portoghese di origine.



Il CEO Mauro Oggero ha avuto il privilegio di immergersi nel mondo creativo dell’artista visitando il suo atelier a Lisbona. Lì, ha potuto ammirare da vicino il suo straordinario operato: le semplici strutture gonfiabili vengono impreziosite da tessuti di ogni tipo e colore, ricami, paiettes, pon pon e luci dando vita a opere uniche e stravaganti.

Joana Vasconcelos negli ultimi anni ha avuto un successo enorme, tanto da essere definita come una delle cinque donne più influenti del 2023 secondo il Times.



L'incontro di Mauro con Joana Vasconcelos ha portato a una richiesta speciale: la creazione di gigantografie delle sue opere da esporre all'esterno delle boutique Dior, che potessero rispettare il suo stile unico e affascinante.

La sfida era grande: replicare fedelmente ogni dettaglio delle sue opere, dalle frange alle onde, dalle luci alle paiettes, utilizzando esclusivamente materiali adatti per resistere alle intemperie e rispettare le normative burocratiche rigide.



Con la maestria ingegneristica e la passione per l'arte, FLY-IN è riuscita a superare questa sfida con successo! Grazie all'effetto in stampa e alle luminarie inserite in modo minuzioso, le gigantografie hanno catturato l'essenza e la bellezza delle creazioni originali di Vasconcelos, aggiungendo un tocco di magia alle strade di Milano, Parigi, Londra e New York.



"E questa è solo l'inizio della nostra avventura artistica insieme! Siamo pronti a continuare a realizzare nuove opere straordinarie che uniscono la bellezza dell'arte di Vasconcelos con l'innovazione e la qualità dei nostri gonfiabili", conclude con entusiasmo il titolare Mauro Oggero.