Un camion urta un palo dell'illuminazione pubblica in via Staffarda a Saluzzo, la squadra del distaccamento locale dei vigili del fuoco è intervenuta oggi, poco dopo mezzogiorno, per mettere in sicurezza il palo pericolante. Sul posto anche il tecnico comunale per le operazioni.



Il conducente del mezzo non risulta rimasto ferito nello scontro, regolare la viabilità.