Fermato nel piazzale della Coop di Cuneo con una pistola a gas: denunciato un settantenne

Se ne andava in giro in auto brandendo una pistola mentre, da Boves, imboccava il tunnel della Est-Ovest. Un comportamento che ha fatto immediatamente scattare l’allarme da parte di una famiglia che procedeva in direzione contraria. La segnalazione è stata fatta alla Polizia di Stato, con tanto di modello di auto e targa.

La Squadra Mobile ha individuato il responsabile nel piazzale della Coop, dove aveva parcheggiato per andare a fare la spesa. Si tratta di un settantenne residente nei dintorni del capoluogo, che si è giustificato dicendo di vivere in un luogo isolato e di portarla con sè per sicurezza.

L’arma era una pistola a gas di libera vendita, risultata carica. Per l'uomo, a quanto risulta, sarebbe scattata la denuncia per possesso di arma - pur se legale, non è possibile averla con sè senza un valido motivo e carica - e procurato allarme.