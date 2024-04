Prevenzione primaria e secondaria dei tumori urologici: un evento a Sommariva del Bosco

Giovedì 9 maggio 2024, alle ore 20:00, presso la Sala G.M. Borri in Viale Scuole 11 a Sommariva del Bosco, si terrà un incontro informativo sulla prevenzione primaria e secondaria dei tumori urologici (rene, prostata e vescica).

L'evento, organizzato dal Comune di Sommariva del Bosco in collaborazione con l'ASL CN2, Croce Rossa Italiana, AVIS e Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), è rivolto alla cittadinanza e ha come obiettivo quello di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di queste neoplasie.

Relatori dell'incontro saranno:

Dott.ssa Veronica Prati, Dirigente Medico I° Livello presso la Società Oncologica di Verduno;

Dott. Armando Vanni, Medico specialista in Gastroenterologia e Oncologia e Coordinatore della serata.

Durante l'incontro verranno affrontati i seguenti temi:

Fattori di rischio per i tumori urologici;

Strategie di prevenzione primaria e secondaria;

Importanza della diagnosi precoce;

Trattamenti disponibili per i tumori urologici.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.