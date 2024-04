A Boves si inaugura il monumento che celebra le vittime del Covid, sanitari e volontari

Domani a Boves verrà inaugurato il monumento per ricordare le vittime del Covid in paese. Alle 9, in via Domodossola, presso il parcheggio del cimitero, a memoria della grande tragedia che ha segnato le vite di tutti noi per molto tempo.

Sarà questo il momento di apertura delle celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione, cui seguirà la sfilata verso piazza Italia, l'omaggio ai Caduti presso il Sacrario e, alle 10.30, i saluti delle autorità con l'orazione ufficiale a cura del prof. Giovanni Quaglia.

Il monumento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, riporta l'immagine diventata simbolo della pandemia, l'infermiera che abbraccia l'Italia.

Una targa recita: "A perenne ricordo delle Vittime della pandemia da Covid-19, del sacrificio del Personale Sanitario, dell'impegno gratuito di tanti Volontari, del senso del dovere delle Donne e degli Uomini dello Stato, delle sofferenze della Popolazione, delle Nazioni che hanno sostenuto l'Italia".

E di queste nazioni, Romania, Albania, Norvegia e Cuba, che hanno mandato personale medico sanitario in aiuto all'Italia, sono state messe le bandiere, un segno evidente di gratitudine.