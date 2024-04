A Mondovì la Notte del liceo Classico tra recitazione, musica e discussioni filosofiche

Anche quest’anno il Liceo Classico di Mondovì ha aderito all’iniziativa della Notte Nazionale del Liceo Classico, giunta alla sua decima edizione: un evento che riscuote un successo sempre maggiore, dimostrato dal fatto che ha ora coinvolto 342 Licei Classici, di cui 14 stranieri (di Austria, Croazia, Germania, Grecia, Francia, Romania, Spagna, Turchia).

Gli studenti dell’Indirizzo – e non solo! – si sono cimentati nelle più svariate attività per divertirsi e divertire il folto pubblico che ha animato il Chiostro, la Cappella e tutti gli spazi cinquecenteschi della nostra Sede. Fra interventi musicali in diretta, discussioni filosofiche, recitazione di brani teatrali in greco, in latino e in inglese, giochi, gare di traduzione, esposizioni di teoremi nel greco di Euclide (prontamente però subito tradotti), tableaux vivants, ecc… ognuno di noi ha fatto la sua parte, e i tanti spettatori – tra i quali moltissimi ex-alunni! - hanno constatato ancora una volta di quanti talenti e stimoli sia pregno il nostro Liceo e hanno, soprattutto, avuto la prova che con la cultura ci si arricchisce e si vive meglio, si impara a ridere e a pensare, a stare insieme e a collaborare. Il clima di grande festa è stato ulteriormente arricchito dalla sontuosa gustatio organizzata dai nostri amici dell’Istituto Alberghiero, proseguendo una tradizione inaugurata lo scorso anno e che ci auguriamo si mantenga in futuro.

Eloise Ellena, 4 A Classico