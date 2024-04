Costigliole e Busca: 79° anniversario della Liberazione, insieme per la Memoria e la Pace

La Marcia per la pace verso la lapide dell'eccidio di Ceretto

Si è aperto stamattina, mercoledì 4 aprile, il calendario di eventi organizzato dal Comune di Costigliole Saluzzo assieme al Comune di Busca e l’Anpi, in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione.

I ragazzi dell’Istituto comprensivo di Costigliole-Venasca hanno partecipato stamattina alla “Marcia della pace” alla fine della quale hanno raggiunto il comune dove hanno incontrato il sindaco Fabrizio Nasi che li ha accolti, assieme agli insegnanti, davanti alla lapide dei caduti a Palazzo Giriodi (Municipio) facendo alcune riflessioni sull’importanza , mai come oggi, della pace, delle libertà e della Resistenza.

Qui domani, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile alle 20 ci sarà la commemorazione dei caduti e la deposizione della corona d’alloro.

L’anniversario della Liberazione sarà ricordato assieme domani, giovedì 25 aprile dai Comuni di Costigliole e Busca che condividono l’assegnazione avvenuta nel 2006, della Medaglia d’Argento al Valore Civile per la strage nazifascista di Ceretto del 5 gennaio 1944.

Le due amministrazioni comunali assieme alle associazioni Anpi e Ana di Busca con la “5 gennaio” di Costigliole.

A Busca alle 18, sarà celebrata la messa in memoria dei Caduti nella chiesa della Rossa e alle 19,45 la commemorazione e la deposizione della corona di alloro ai monumenti in piazza della Rossa e nel parco della Resistenza. In entrambi i Comuni giovedì 25 aprile, alle 20,15, avverrà l'accensione della Luce della Libertà e la partenza della Marcia della Pace verso Ceretto dove alle 21, all’altezza della lapide dell'eccidio del 5 gennaio 1944, si terrà la commemorazione ufficiale, con gli interventi dei sindaci Fabrizio Nasi di Costigliole e Marco Gallo di Busca.

Partecipano la banda Santa Cecilia di Costigliole, i ragazzi delle terze medie dell'Istituto comprensivo Venasca-Costigliole Saluzzo, le scuole elementari e medie di Busca.