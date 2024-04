Cuneo, l’istituto Mons. Andrea Fiore in primo piano contro lo spreco alimentare

Ogni anno a fine aprile, in tutto il mondo, si svolge il World Disco Soup Day. Una festa collettiva che aiuta a portare maggiore consapevolezza sullo spreco alimentare organizzato dallo Slow Food Youth Network. Quest’anno il tema principale della giornata in programma sabato 27 aprile è "Save our food, save our planet!", incentrato sulle soluzioni alla crisi climatica in cui ci troviamo. I riflettori sono puntati su come la riduzione dei rifiuti alimentari possa concorrere al contenimento delle emissioni inquinanti.

L’Istituto Mons. Andrea Fiore e Sacra Famiglia ha giocato di anticipo organizzando domenica scorsa la prima edizione cuneese della World Disco Soup Day.

Grazie a tutte le famiglie che hanno partecipato, speriamo che anche grazie a queste iniziative le generazioni future possano crescere con maggior consapevolezza di quanto ogni piccola azione possa influire sui cambiamenti climatici, a partire dallo spreco alimentare.

Grazie a tutto il personale di Istituto che ha reso possibile la giornata con il proprio entusiasmo, grazie alla Condotta Slow Food di Cuneo che ha collaborato a questa iniziativa, grazie ai tanti sponsor che ci hanno creduto: Nova Coop che ha anche organizzato i laboratori di educazione al consumo consapevole per i bambini dell’Infanzia, la GE.S.A.C con il personale coordinato da cuoco Gilberto, che ha organizzato e preparato il pranzo, Famù, Fratelli Desideri e Panificio Bun Pan per i tanti prodotti offerti!

Ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie di World Disco Soup Day con sempre maggior partecipazione!