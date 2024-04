Nuove giostre inclusive a Savigliano e San Salvatore

I bambini saviglianesi hanno nuove strutture con cui poter giocare, in città e in una frazione. Sono state infatti recentemente sostituite dal Comune di Savigliano due strutture gioco, nel parco Nenni di piazza Nizza e a San Salvatore. 30.000 euro il costo complessivo dell'operazione.

Ormai non più a norma, le precedenti giostre erano obsolete ed ammalorate. Quelle nuove – oltre ad essere più sicure – sono inclusive, adatte anche a coloro che presentano delle disabilità.

In particolare, nell'area verde di San Salvatore è stata installata una struttura scivolo con arrampicata ed un'altalena con due sedili, di cui uno adatto anche ai disabili.

Nel parco Nenni sono stati collocati un gioco a molla, un'altalena con cesto (tutto inclusivo) ed una struttura con torrette, tunnel, scivoli, scaletta di risalita, ponte, spalliera e pannelli sensoriali manipolativi.

Per entrambe le aree è stata scelta una pavimentazione cosiddetta “alveolare”, che oltre a garantire la sicurezza dei bambini e l'accesso per chi è in carrozzella, permette di mantenere la permeabilità del suolo.