Continua la primavera "atipica" sulla Granda: fino a giovedì cali di temperatura e perturbazioni

Una fase di maltempo piuttosto intensa interesserà tra oggi e domani le nostre regioni, con temporali anche localmente molto forti. Miglioramento a partire da giovedì. Temperature in temporaneo calo tra oggi e domani.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 6 e domani martedì 7 maggio

Cielo molto nuvoloso o coperto sulle aree alpine nordoccidentali e Valle d'Aosta, ma in generale ci sarà molta nuvolosità con qualche sprazzo di sereno ogni tanto. Piogge e rovesci oggi sempre sui settori alpini e pedemontane nordoccidentali e del verbano. Andando più a sud rischio di temporanei piovaschi o rovesci sparsi a partire dalla tarda serata.



Domani precipitazioni pìù diffuse anche sulle pianure per l'arrivo di una bassa pressione già dalla mattina, in particolare sui settori orientali e Liguria di levante. Poi al pomeriggio sviluppo di attività temporalesca anche molto intensa sul cuneese e sull'appennino ligure verso astigiano ed alessandrino. Miglioramento dalla tarda serata ovunque, ma ancora temporaneo.



Temperature in graduale discesa oggi e domani soprattutto nelle massime che da 18/20° passeranno a 14/17 °C domani. Minime domani mattina anche in leggero calo rispetto ad oggi e comprese tra 10 e 13 °C.



Venti deboli o localmente moderati meridionali su basso Piemonte e Liguria oggi. Raffiche di Foehn sulle Alpi marittime in esaurimento già dalla mattinata. Altrove venti assenti o deboli settentrionali. Domani venti deboli variabili, raffiche intense possibili durante i temporali più forti.

Mercoledì 8 maggio

Tempo in miglioramento e per lo più soleggiato al mattino, ma ancora con qualche residua instabilità che al pomeriggio potrà generare rovesci o deboli temporali in movimento da nordest verso sudovest, in particolare sulla fascia alpina norodccidentale e sui settori orientali del Piemonte. Temporali isolati saranno possibili anche sulle coste del levante ligure.



Temperature in rialzo con massime che supereranno diffusamente i 20/22 °C. Minime stazionarie o in leggero calo causa cielo più sereno.



Venti assenti o deboli variabili su Piemonte, localmente moderati settentrionali su Liguria centro-occidentale al mattino.

Tendenza successiva

La formazione di una moderata area di alta pressione sull'Europa centrale dovrebbe garantire tempo più stabile e prettamente primaverile fino a fine settimana.



