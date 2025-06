Mondovì, al via le iscrizioni per la scuola materna estiva

Anche per il 2025 il Comune di Mondovì attiverà la scuola materna estiva con l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, assicurando un servizio educativo-assistenziale durante i mesi di luglio e agosto.

Il servizio, assegnato alla cooperativa sociale Valdocco, verrà erogato nei mesi di luglio e agosto dalle ore 7.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì con le seguenti partizioni cronologiche: primo periodo (luglio): dal 1° luglio al 1° agosto; secondo periodo (agosto): dal 4 al 29 agosto.

Le attività si svolgeranno nei locali della scuola dell’infanzia di Borgo Ferrone (corso Europa 24) con capienza massima di due sezioni nel mese di luglio e una sezione nel mese di agosto. Potranno accedere alla scuola estiva (dedicata quest’anno alla tematica “Un viaggio nella natura” sulla scia del libro “Camminando nel bosco” di Maria Dek) i bambini che abbiano già frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia (in età compresa tra i 3 ed i 6 anni) con genitori impegnati in attività lavorative nei mesi di luglio e agosto. In tal senso avranno diritto di precedenza i residenti nel Comune di Mondovì.

Tutte le informazioni sui contenuti educativi del servizio e i documenti per completare l’iscrizione sono disponibili a questo link: https://bit.ly/4jIKxA6 . Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro e non oltre 25 giugno 2025. Il costo unitario del pasto, somministrato dal gestore del servizio di refezione scolastica Camst Società cooperativa a r.l., ammonta ad € 5,26. I contenuti dell’iniziativa saranno presentati pubblicamente sabato 14 giugno alle ore 10.30 presso la Sala comunale delle Conferenze “Luigi Scimè”. Fin da ora le domande di iscrizione potranno essere inviate all’indirizzo mail maternaestiva.mondovi@colaval.org ovvero consegnate fisicamente durante la riunione del 14 giugno.

"Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale volto a soddisfare le esigenze delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli - accordando come sempre la priorità ai residenti monregalesi. Consapevoli di essere arrivati temporalmente a ridosso dell’estate, ci preme tuttavia sottolineare come quest’anno il servizio copra anche l’intero mese di agosto, a testimonianza di un’attenzione puntuale alle singole esigenze familiari".