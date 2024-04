Dove investire dopo l’halving del Bitcoin? 99Bitcoins è la migliore alternativa

Il Bitcoin ha completato il suo quarto dimezzamento (noto come evento di halving) il 20 aprile, con le ricompense del blocco che sono scese da 6,25 BTC a 3,125 BTC. Storicamente, gli halving sono collegati alla crescita del prezzo del bitcoin e hanno segnato l'inizio di nuovi cicli seguiti da massicci aumenti di valore. La storia si ripeterà? E 99Bitcoins potrebbe essere davvero un’alternativa migliore per ottenere maggiori guadagni? Scopriamolo insieme.

Cos’è successo in passato

Il primo dimezzamento del Bitcoin avvenuto nel novembre del 2012 ha segnato un momento di svolta per la principale criptovaluta del mondo. Al momento dell'evento, il BTC veniva scambiato a un valore di 12,50 dollari. Dopo la riduzione del blocco, il suo prezzo ha registrato una salita costante, ma il vero balzo si è avuto poi nel 2013. Poco più di un anno dopo, il 29 novembre 2013, il Bitcoin ha raggiunto un picco di 1.163 dollari, segnando un ritorno impressionante (93x) rispetto al suo prezzo al momento dell'evento.

Il secondo dimezzamento è avvenuto nel luglio del 2016, con il Bitcoin quotato a 638,51 dollari. A differenza del primo, il BTC ha risposto immediatamente con un forte rally. Il prezzo è salito, raggiungendo un massimo storico di 19.333 dollari il 15 dicembre 2017. Di conseguenza, questo aumento ha rappresentato un ritorno di 30x rispetto al prezzo al momento del dimezzamento.

Alla luce dell'incertezza economica globale innescata dalla pandemia COVID-19, nel maggio 2020 la rete Bitcoin ha subito il suo terzo halving. Malgrado le difficili circostanze, la risposta dell'asset è stata decisamente rialzista. Con un prezzo di 8.475,00 dollari al momento dell'halving, la valuta ha raggiunto un nuovo picco di 68.982,20 dollari il 10 novembre del 2021. Questo impressionante rialzo ha segnato un ritorno di 8x rispetto al prezzo al momento dell'halving.

L’halving ha dimezzato le ricompense, ma anche i guadagni

Un'osservazione chiave è il ritorno sull’investimento decrescente in ogni successivo evento di halving. In contrasto con i cicli di dimezzamento precedenti, il Bitcoin è riuscito a raggiungere un nuovo picco sopra i 73.000 dollari lo scorso 12 marzo, ben prima del quarto halving.

Se da un lato alcuni esperti del settore ritengono che l'ultimo halving sia già stato prezzato, lo shock dell'offerta che segue l'evento rimane un fattore di notevole importanza. Inoltre, l'introduzione degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti ha aumentato la partecipazione al mercato, offrendo nuove possibilità al BTC per il 2024.

E mentre i minatori si adattano a questo nuovo panorama e vedono dimezzarsi le loro ricompense, gli investitori cercano nuove possibilità di guadagno, che offrono rendimenti migliori del Bitcoin, e hanno scoperto che 99BTC potrebbe essere una buona scommessa.

Che cos’è 99Bitcoins e come potrebbe offrire rendimenti migliori rispetto al Bitcoin

99Bitcoins è un nuovo progetto che ha catturato l'attenzione degli investitori e degli appassionati fin dalla sua fase di pre-vendita. Con il Bitcoin che oscilla poco sotto i 70.000 dollari, questa nuova criptovaluta ha rapidamente attirato l'interesse di molti con il suo innovativo modello 'Learn-to-Earn' (imparare per guadagnare). Ma cos’è esattamente 99Bitcoins e come potrebbe offrire rendimenti migliori rispetto al Bitcoin?

In sostanza, 99Bitcoins è una piattaforma multifunzionale che cerca di rivoluzionare il settore delle criptovalute attraverso l'istruzione e le ricompense. Il suo modello si basa sull'apprendimento interattivo delle criptovalute, offrendo strumenti, educazione sullo standard BRC-20 e ricompense sotto forma del suo token nativo, $99BTC. Inoltre, fornisce segnali di trading e accesso a una solida community.

Ciò che distingue 99Bitcoins è il suo approccio di ricompense per gli utenti. Man mano che gli utenti progrediscono nel piano di studio e partecipano alle attività della community, guadagnano $99BTC, che possono utilizzare per accedere a contenuti premium e sconti esclusivi.

Questo approccio innovativo potrebbe potenzialmente generare rendimenti superiori rispetto al Bitcoin, poiché combina l'istruzione con la partecipazione attiva alla piattaforma. La tabella di marcia di 99Bitcoins è ben strutturata, con piani per lanciare il suo token ERC-20 inizialmente su Ethereum e poi fare un ponte verso la rete Bitcoin BRC-20 in futuro.

Inoltre, il team ha sviluppato attentamente la tokenomica del progetto per garantire il suo successo a lungo termine, assegnando percentuali specifiche del totale dell'offerta a diversi aspetti come la pre-vendita, lo staking, il marketing e le ricompense comunitarie.

Il sistema di staking di $99BTC consente ai primi investitori di ottenere rendimenti passivi significativi, con un APY impressionante attuale del 2.480%. Inoltre, il progetto conta su una comunità attiva di oltre 2 milioni di utenti e sta preparando un Airdrop di 99.999 dollari per il luglio di quest'anno. In sintesi, 99Bitcoins si presenta come uno dei progetti più eccitanti del 2024.

