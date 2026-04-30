"La tecnologia è un approccio mentale": l'esperienza di Joinfruit [FOTO e VIDEO]

Oggi più che mai le aziende di ogni settore sono chiamate a recepire le novità che la tecnologia offre, al fine di migliorare la gestione e più in generale la qualità di prodotti o servizi che vengono realizzati.

Non fa eccezione il comparto ortofrutticolo, vera e propria eccellenza della provincia cuneese.

I produttori, oltre a riunirsi in consorzi per mettere insieme forze e competenze, hanno dovuto affrontare nuove sfide ed imparare a familiarizzare con concetti come digitalizzazione e sviluppo informatico.

Bruno Sacchi, direttore generale di Joinfruit, ci ha raccontato questo percorso, sottolineando l'importanza della scelta dei giusti "partner tecnologici", come nel caso di Tecno World.

Al consorzio aderisce Sanifrutta di Costigliole Saluzzo dove abbiamo incontrato il direttore Sacchi (GUARDA IL VIDEO)

Joinfruit è un’Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli con sede a Verzuolo, composta da 250 socie e soci accomunati dalla passione per la terra e impegnati quotidianamente per offrire frutta e verdura di qualità nel rispetto del territorio, della salute e del benessere delle persone. L’Organizzazione di Produttori è una forma di cooperazione tra agricoltori. Come Organizzazione di Produttori, ha a disposizione un team di persone competenti e appassionate che ci seguono e ci assistono in tutto il processo di coltivazione, valorizzando la nostra produzione e aiutandoci a commercializzarla nel modo ottimale, sempre nell’ottica di una sostenibilità orientata al benessere di tutta la comunità, dagli agricoltori ai consumatori.