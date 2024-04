Ciclismo: test alla Galleria del Vento per Elisa Balsamo e gli altri azzurri della Nazionale su pista

Undici atleti della Nazionale di ciclismo su pista sono stati sottoposti a due giorni di test aerodinamici presso la Galleria del Vento del Politecnico di Milano.

I tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e quelli dalla Federazione Ciclistica Italiana (con il Team Performance) hanno effettuato le prove sotto la guida del team manager delle nazionali Roberto Amadio e del ct del Settore Pista Marco Villa.

Sono ricerche particolarmente importanti in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 perché rappresentano le ultime possibilità di ottimizzazione l'aerodinamica, personalizzata per ogni atleta, delle diverse combinazioni di posizioni e regolazioni in sella, manubri, ruote, telai, caschi e tute. Le prove si sono svolte a velocità del vento comprese tra 50 e gli 80 km/h in funzione degli atleti e delle diverse tipologie di gara da esaminare.

Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Filippo Ganna, Vittoria Guazzini, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Manlio Moro, Letizia Paternoster ed Elia Viviani gli azzurri coinvolti