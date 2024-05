Il Giro d'Italia 2024 arriva in Granda: oggi la Novara-Fossano

Tutto pronto per il Giro d'Italia 2024: la Corsa Rosa sta per tornare in Granda, a regalare spettacolo ed emozioni.



Sabato 4 maggio la tappa inaugurale da Venaria Reale a Torino. Ieri (domenica 5 maggio) ha avuto luogo la seconda tappa in terra piemontese, la San Francesco al Campo – Santuario di Oropa di 161 km, vinta da Pogacar.

Oggi (lunedì 4 maggio) è in programma la Novara-Fossano, terza tappa del Giro con arrivo nella città degli Acaja intorno alle 17. Nei 166 chilometri previsti i territori cuneesi toccati saranno Canove, Alba, Cinzano, Pollenzo, Cherasco e Salmour: il percorso si snoda tra le suggestive campagne del Novarese e del Cuneese, regalando panorami incantevoli su vigneti, risaie e borghi storici. La breve salita di Lu costituisce una delle poche e brevi asperità di giornata. Finale caratterizzato dallo strappetto di Cherasco fino all’ultima breve ascesa che porta a Fossano. Gli ultimi 3 km saranno praticamente rettilinei con una sola curva a gomito a 1300 metri dall’arrivo. Si preannuncia un entusiasmo incontenibile con diverse iniziative e momenti che celebreranno il passaggio del Giro d'Italia.



Ancora venti le frazioni previste, per un totale di oltre 3400 km da percorrere, e l'arrivo a Roma (passerella finale ai Fori Imperiali) domenica 26 maggio.

Le maglie ufficiali del Giro d'Italia 2024

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel



Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA Italian Trade Agency



Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum



Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata da Eataly