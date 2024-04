A Ceva traffico in tilt per il 25 Aprile, tra super esodo verso il mare e lavori in corso

“Purtroppo ciò che temevamo si è avverato: il traffico per il ponte del 25 Aprile è andato in tilt, con lunghe code e ingorghi nel Cebano e lungo la Valle Tanaro" ha detto il sindaco Vincenzo Bezzone, commentando la "tempesta perfetta" tra i lavori attualmente in corso e il ponte del 25 aprile.



"L’esodo verso il mare in questi giorni di festa è stato rallentato anche a causa della frana che si è verificata alcune settimane fa ai Rocchini. Da giorni sollecitiamo l’Anas per una accelerazione dei lavori lungo la statale 28, purtroppo però si tratta di un intervento delicato che necessita del suo tempo e le piogge di questi ultimi giorni non hanno certo agevolato la messa in opera e la sicurezza dell’area. Inoltre questa amministrazione segue con attenzione la procedura di competenza della società autostradale - che pare bloccata a Roma - per la sostituzione dell’incrocio all’uscita del casello della A6 con una rotonda e il cui progetto è già stato concordato con il Comune di Ceva".