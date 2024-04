Celebrazioni e memoria nel Roero per la festa della Liberazione [GALLERY]

In occasione della Festa della Liberazione si sono svolte alcune cerimonie di commemorazione e memoria nei paesi del Roero.



A Castagnito la celebrazione si è tenuta in piazza Cesare Battisti, davanti alla lapide che ricorda l’eccidio del 23 febbraio 1945, quando vennero fucilati Filiberto Patrizi, Pietro Boasso e Francesco Ferrero, catturati durante un rastrellamento nazifascista e il giovane Stefano Cassinelli venne ucciso con tre colpi di pistola alla nuca, forse per un tentativo di fuga.



Presente il sindaco Carlo Porro, il maresciallo maggiore della stazione di Govone Marco Caputo, il presidente della sezione ANPI di Alba Roberto Zachino, le delegazioni del Gruppo Alpini e della Protezione Civile locali, esponenti di altre associazioni e numerosi cittadini.



A raccontare la memoria di quei tragici fatti è stato Luigi Allerino, toccanti le parole del sindaco.



A Guarene si sono svolte cerimonie di commemorazione in frazione Vaccheria, in municipio davanti alla lapide dei caduti di tutte le guerre e nei pressi del monumento ai Caduti, davanti alla Casa Alpina, sempre nel capoluogo.



Presenti il sindaco Simone Manzone, il vicesindaco Claudio Battaglino, gran parte del consiglio comunale, il Gruppo Alpini guarenese guidato dal capogruppo Guido Palladino, esponenti della Protezione Civile, della Pro Loco e di altre associazioni.



Dopo l’alzabandiera e il Silenzio sono stati letti alcuni brani tratti da testimonianze di donne operanti nel periodo della resistenza e deposta una corona di alloro.



In serata si terrà la commemorazione a Magliano Alfieri presso la chiesa di Santa Maria della Neve, davanti al cippo che ricorda il carabiniere Giovanni Cane, in quel luogo trucidato dai fascisti e a Treiso si svolgerà la fiaccolata fino al sacrario di frazione Canta.