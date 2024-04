La Festa della Liberazione a Bra tra emozione e riflessione (Foto)

Il 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo, perché commemora la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo.

È una festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 (il giorno in cui gli italiani seppero della firma dell’armistizio a Cassibile).



La guerra non finì il 25 aprile 1945. Questo è un giorno simbolico, scelto perché in questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della Linea Gotica da parte degli alleati e all’azione della Resistenza.



Su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il 22 aprile 1946, il Re Umberto II emanò un decreto: «A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale». La ricorrenza venne celebrata anche negli anni successivi, ma solo nel 1949 è stata istituzionalizzata come festa nazionale, insieme al 2 giugno, festa della Repubblica.



Da allora ogni anno, in varie città d’Italia da Nord a Sud, il 25 aprile vengono organizzate manifestazioni pubbliche in memoria della Liberazione. Tra gli eventi c’è il solenne omaggio, da parte del presidente della Repubblica italiana e delle alte cariche dello Stato, al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma, con la deposizione di una corona di alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre.



A Bra il 79° anniversario della Liberazione è stato vissuto intensamente dalle Istituzioni, dai cittadini ed è stato caratterizzato da un’intensa partecipazione.



Le celebrazioni sono iniziate già il 24 aprile con il successo dell’Itinerario pedonale alla scoperta della Storia e delle storie della Liberazione a Bra condotto dallo storico Fabio Bailo, organizzato da Arci Bra Uni-Tre con l’adesione dell’Anpi e dello SPI-CGIL Lega di Bra.

Giovedì 25 aprile la commemorazione ufficiale si è svolta in piazza Caduti per la Libertà in una bella giornata di sole, scandita dall'inno di Mameli e dalle musiche della Banda cittadina “Giuseppe Verdi”. Tante le autorità presenti insieme al sindaco Gianni Fogliato ed ai colleghi dell’amministrazione comunale, tra cui i rappresentanti delle Forze dell’ordine, della Protezione Civile, di enti pubblici, delegazioni dell’Anpi e delle associazioni combattentistiche e d’arma con i propri labari.



Tutti hanno voluto rilevare l’importanza dell’anniversario e del rispetto della Costituzione, del confronto costruttivo tra diverse opinioni, che è alla base della democrazia, rammentando che è necessario celebrare questa data, perché racchiude in se stessa la nostra essenza di cittadini liberi.



Gli interventi che si sono succeduti hanno poi sottolineato che il 25 aprile deve essere un momento di riflessione per tutti gli italiani sui valori della nostra Costituzione, un giorno di reale pacificazione che superi la concezione della liberazione come appannaggio di una sola parte politica e che renda merito a tutti gli italiani, uomini e donne di qualsiasi estrazione, che sacrificarono la vita per la libertà e la democrazia.

Altri appuntamenti

Nell’ambito delle celebrazioni del 25 aprile è in programma la scopertura di una targa che verrà affissa sulla facciata della casa natale di Gina Lagorio (pseudonimo di Luigina Bernocco, scrittrice, critica letteraria ed esponente politica nata sotto la Zizzola) in via Cavour 12, a Bra. L’appuntamento è per sabato 27 aprile alle ore 11.



Chiuderà il novero delle iniziative la “Passeggiata antifascista in memoria di Danilo Ballerini”, che si terrà domenica 28 aprile. Partenza alle ore 15 dall’ex ospedale “Santo Spirito” e arrivo in località America dei boschi.



Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e manifestazioni: tel. 0172.430185, mail turismo@comune.bra.cn.it.