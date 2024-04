Manutenzione su villa Invernizzi, i Beni Comuni contro gli interventi ‘a spot’: “Serve restauro generale. Così il degrado è solo più evidente”

E se gli ultimi lavori di manutenzione operati dal Comune sull’area di villa Invernizzi, invece di portar valore aggiunto a un edificio dalla grande importanza storica e simbolica per la città capoluogo di provincia, scatenassero negli abitanti reazioni distorte e di segno contrario?



A chiederselo è il gruppo di minoranza Cuneo per i Beni Comuni, che ha prodotto sul tema un’interpellanza specifica. Nella quale si segnalano come a seguito della riparazione del tetto del corpo maggiore dell’edificio e la rimozione dell’edera sulle pareti esterne – considerando come sia stata lasciata una catasta di tronchi nel cortiletto sul lato est e che, pochi giorni dopo, ci sia stata la nuova rottura di una vetrata con probabili nuovi accessi abusivi - , l’edificio ora si presenti più che mai degradato a vista d’occhio. E privo della più sintetica delle informazioni sul suo valore storico-culturale. Per il gruppo, un’accoppiata mortale.



“L’edificio è di proprietà comunale al 99% e quindi il restauro generale è di competenza – si legge nel documento - . Ma è stato comunque subordinato alla realizzazione della variante 3 al Piano Regolatore, un intervento complesso a livello urbanistico e che richiederà molti anni prima di essere completato”.



“Abbiamo preso atto delle dichiarazioni e rassicurazioni della sindaca in merito all’impegno sulla manutenzione. Chiediamo quindi di conoscere le tempistiche e la consistenza di questi lavori promessi” concludono i membri del gruppo.



Se ne parlerà lunedì 29 e martedì 30 aprile in Consiglio comunale.