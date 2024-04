70 anni della Stratocaster, la chitarra icona del rock (come del pop e del blues!)

Compie 70 anni la Fender Stratocaster, il modello di chitarra elettrica più famoso al mondo e non c’è chitarrista che prima o dopo non l’abbia suonata.

Jeff Beck la paragonò a un’auto sportiva («Puoi fare quasi tutto con lei»), mentre Eric Clapton la definì come un’energia, perché «Quando la prendi, sai di essere in grado di fare qualsiasi cosa». E come non citare la Stratocaster nera di Ritchie Blackmore, chitarrista dei Deep Purple e dei Rainbow o la Stratocaster rosa di Mark Knopfler, leader dei Dire Straits?