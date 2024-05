Emozionante pellegrinaggio dalla Granda al parco della pace di Sant'Anna di Stazzema

Domenica 5 maggio si è ripetuto l'annuale pellegrinaggio al Parco della Pace, di Sant'Anna di Stazzema, dell'onlus "col. Giuseppe Cordero di Montezemolo" da Carrù, in collaborazione con l’ANPI carrucese.

Erano presenti il Consigliere Regionale avv. Maurizio Marello, il Sindaco di Borgo San Dalmazzo, città che purtroppo dovette ospitare un campo di concentramento di Ebrei dopo l'8 settembre 1943, Roberta Robbione, il Consigliere delegato carrucese Paola Marabotto, e parecchi rappresentanti di associazioni Partigiane.

Hanno portato un mazzo di fiori sul sacrario che accoglie oltre 500 cadaveri, compresi bimbi di pochi mesi, falciati dalla rappresaglia nazi-fascista dell'agosto 1944.

L’avv. Marello ha ricordato di aver giurato, come Sindaco, due volte sulla Costituzione, nata dalla Resistenza, per cui h rimarcato di essere stato felicissimo di essere venuto, per la prima volta, a rendere omaggio ai martiri di una bestiale rappresaglia, nazista principalmente ed insensatamente, ma pure con alcune connivenze italiane di reparti fascisti.

La strage è stata particolarmente mostruosa perché in zona non vi erano formazioni Partigiane a determinare la rabbia delle truppe di occupazione ed anche erchè oltre ai civili locali soggiornavano a Sant’Anna famiglie venute dalle città della Versiglia e da altre località, in quando il governo della RSI aveva dichiarato l’area alpina “Zona bianca”, vale a dire luogo destinato agli sfollati. La Bam ha ancora una volta posto a disposizione il pullman.