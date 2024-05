“Adotta un ragazzo per l’Estate ragazzi 2024” all’oratorio Don Bosco di Saluzzo

All'Oratorio don Bosco di Saluzzo (www.odbsaluzzo.com) le iscrizioni sono aperte per "l’Estate ragazzi" 2024, ma non è sempre facile per diverse famiglie saluzzesi, iscrivere i loro bambini. Ecco allora che scende in campo la solidarietà per estendere a tutti la partecipazione.

"Adotta un ragazzo per l’estate ragazzi" è il nome della proposta che anche quest’anno lancia l’Unione Ex allievi salesiani e Amici di Don Bosco, attivando una raccolta fondi per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagare la retta settimanale dell’iniziativa.

“Promuovendo l’adozione di un ragazzo o più ragazzi per l’estate all’Odb - spiega Michelangelo Bianco, presidente dell’Unione Ex allievi salesiani - vogliamo dare una mano alle famiglie che non hanno la possibilità di iscrivere i loro figli e fare così in modo che alcuni bambini e i ragazzi del territorio non siano penalizzati nella partecipazione di vivere l’esperienza dell’ Estate ragazzi e dei campi estivi.

Esperienze che insieme alle molteplici attività dell’oratorio Don Bosco contribuiscono alla crescita educativa, sociale, affettiva, umana e di fede, offrendo loro una opportunità formativa nel periodo della vacanza scolastica”.

L’individuazione delle famiglie che beneficeranno dei contributi raccolti sarà effettuata dall’organizzazione dell’oratorio Don Bosco.

Per informazioni sull’iniziativa contattare Mike Bianco telefonando al 348/2284667.