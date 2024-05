Nella notte appena trascorsa, a causa di un piccolo cedimento della sede stradale per un problema all'acquedotto, è stato chiuso un tratto della rotonda di intersezione fra corso Alpi e via san Bernardo (verso ospedale).

La rotonda è percorribile ma non a 360° (chi arriva da via san Bernardo non può svoltare in corso Alpi).



Nel corso della giornata la società MondoAcqua interverrà per verificare l'entità del danno.