Ad Alba "Liber3 e Sicur3": un corso gratuito di difesa personale promosso da Non Una di Meno

La sezione albese del movimento Non Una Di Meno invita ad aderire a "Liber3 e Sicur3", corso gratuito di difesa personale finalizzato all’apprendimento pratico di tecniche di autodifesa – alla portata di chiunque – e all’acquisizione delle nozioni, anche teoriche, che permettono di prevenire e contrastare un’eventuale aggressione. Gli incontri si svolgeranno ad Alba, nelle seguenti date: 16 maggio, 23 maggio, 30 maggio, 6 giugno, 13 giugno e 20 giugno.

Ciascun incontro si terrà di giovedì sera alle ore 19 presso i rinnovati giardini comunali Maestri del Lavoro di corso Piave, tra via Ciro Menotti e via Massimo d’Azeglio – anche in caso di maltempo, salvo diverse indicazioni. All’interno del parco comunale è presente un’area giochi presso la quale, a cura di Non Una Di Meno, sarà allestito uno spazio bimbi per permettere la libera partecipazione al corso di difesa personale anche portando i propri figli con sé.

È il secondo anno in cui Non Una Di Meno propone questa iniziativa alla città, ma raddoppia l’offerta. Rispetto ai tre incontri realizzati l’anno scorso, quest’anno si è scelto di strutturare il percorso in 6 appuntamenti e di dare ritrovo in un luogo che in città è presidio per Non Una Di Meno: nei giardini Maestri del Lavoro, infatti, si trova l’installazione di 124 pañuelos in ricordo delle vittime di femminicidio nei soli anni 2023 e 2024.

A tenere le lezioni di difesa personale è l’istruttore Guido Camia, esperto in diversi stili e discipline e già promotore di iniziative simili a Monforte d’Alba. Ad affiancarlo, interverrà durante due incontri Emilia Masoero, specializzata in psicologia criminologica e forense, per portare il contributo del training psicologico, parallelamente a quello fisico, nell’affrontare situazioni di violenza.

“L’allenamento del corpo si completa con il rafforzamento della mente e della volontà” – spiegano le organizzatrici di Non Una Di Meno, e proseguono: “Riteniamo fondamentale accrescere la consapevolezza di quanto il nostro corpo può fare e aiutare le persone che dovessero interfacciarsi con la violenza a essere più preparate, inattaccabili, ricettive rispetto all’ambiente circostante e forti nel reagire anche psicologicamente”.

Per prendere parte agli incontri non serve particolare preparazione fisica e l’unica raccomandazione è di indossare indumenti comodi e scarpe da ginnastica. La partecipazione a tutti e sei gli incontri è libera, ma è gradita la preadesione tramite WhatsApp al numero 3923144139. Eventuali ulteriori aggiornamenti e informazioni sono reperibili attraverso il profilo Instagram di Non Una di Meno – Alba.