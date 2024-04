Consiglio provinciale convocato per lunedì 29 aprile a Cuneo

Lunedì 29 aprile alle 11,30 è stato convocato nella sede della Provincia a Cuneo il Consiglio provinciale chiamato ad approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario e la variazione degli importi a parziale compensazione delle spese istruttorie per l’esercizio delle funzioni in materia di trasporti.

All’ordine del giorno anche la sostituzione di un componente della Sottocommissione elettorale circondariale di Fossano, l’accordo tra la Provincia, il Comune di Alba e di Grinzane Cavour per la rotatoria sulla strada provinciale 3 e l’accordo tra la Provincia di Cuneo, il Comune di Canale e la società Campari per la rotatoria sulla provinciale 29. Al termine dei lavori un ordine del giorno sulle criticità delle infrastrutture viarie in valle Stura.