"Cuneo sempre piu conosciuta e apprezzata"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che definisce "Cuneo sempre più conosciuta e apprezzata":

Buonasera direttore,

con la presente volevo evidenziare un altro tassello positivo del nostro Comune,

ieri sera verso le 22 ho percorso la salita delle Giuseppine, dopo un po' di tempo che non ero a Cuneo, e mi ha colpito l'illuminazione pubblica di questa salita, che come in altre parti della città, dà una bellissima sensazione, bel lavoro; così come si possono notare a ogni ingresso le rotonde con tanto verde ben curato e bellissimi fiori tutto l'anno. Ammetto che l'Amministrazione comunale sta facendo già da tempo una ottima gestione che dà risultati in termini di immagine e quindi di ritorno per le attività commerciali che sicuramente sono destinate ad aumentare oltre a dare hai residenti una citta dove si puo vivere bene.