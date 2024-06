Incidente tra due moto a Cherasco

Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 9 giugno, nel territorio comunale di Cherasco.

Per dinamiche in fase di accertamento due motociclette sono state coinvolte in un incidente via Bergoglio, strada provinciale 7.

Diversamente da quanto precedente riportato - causa informazioni pervenuteci in modo parziale - ci scusiamo con i lettori. Non si è trattato infatti di uno scontro tra motociclette, ma di un incidente di diversa natura: le due moto coinvolte sono scivolate, in maniera indipendente e a diversi minuti di distanza l'una dall'altra, a seguito della presenza sull'asfalto di liquido, probabilmente gasolio, rilasciato in strada in precedenza da altri veicoli.

Sul posto, per la messa in sicurezza, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bra e i Carabinieri per i rilievi del caso. Richiesto l'intervento per la pulizia dell'asfalto a cura degli enti preposti.

Fortunatamente i conducenti dei due mezzi non hanno riportato conseguenze rilevanti in seguito all'incidente.