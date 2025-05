"Sono stata ricoverata all'ospedale di Mondovì: ringrazio dell’esistenza sul nostro territorio di una struttura così efficiente"

Gentile direttore,

desidero dare risalto ad un fatto che mi è successo.

Mercoledì 21 maggio ho avuto un problema di salute e grazie alla tempestività di mio figlio tutto è rientrato. Ero a Mondovì da mia sorella ed il tragitto verso l’spedale Montis Regalis di Mondovì è stato immediato.

Ho già avuto motivo di constatare l’efficienza della struttura per interposta persona avendo avuto parenti e conoscenti ricoverati in vari reparti. Mia sorella cura un amico e sempre mi loda gli interventi preziosi presso casa degli infermieri e degli addetti ai lavori, ma questa volta è toccato a me.

Sono stata ricoverata presso molte strutture ospedaliere durante la mia vita, in Italia ed all’estero, ma mai ho trovato tanta professionalità, umanità, gentilezza e consigli. Sono giunta alle ore 11 al pronto soccorso ed in uno nano secondo avevo tutti i controlli del caso e nella notte passata in corridoio ogni istante c’era un infermiere che chiedeva notizie e mi controllava, il medico di turno estremamente cortese ha voluto un consulto con un'altra collega. Al mattino sono stata portata nel reparto di neurologia dove ho colto subito la disponibilità e la competenza di tutto il personale ospedaliero.

Sono stata coccolata e seguita in ogni istante e ringrazio dell’esistenza sul nostro territorio di una struttura così efficiente. Sento ogni giorno lamentele sulla sanità e sul personale e mi stupisco che nessuno parli o scriva quando le cose vanno bene! Dovremmo tutti dire e far sapere quando tutto funziona e non lamentarci sempre. Il personale degli ospedali fanno turni impossibili e sono sottopagati partendo dai dottori primari all’ultimo addetto alle pulizie. In questa struttura la pulizia è eccellente, i pasti sono perfetti e buoni con una varietà da ristorante, il personale, i dottori, gli infermieri, le oss molto preparati, cordiali ed umani, consigliano senza farti sentire in colpa per ciò che non hai fatto ( questo è il mio caso, sono un paziente pessimo che non segue le cure). Mi sono trovata con amici e non come malata. Un grandissimo ringraziamento a tutto lo staff ed un arrivederci a Trinità in situazioni amene. Grazie a tutti ed ancora grazie per essere stati il mio sole in un momento difficile.

Ernesta Zucco

Sindaco di Trinità