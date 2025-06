Frontale tra due auto sulla Statale 28 a Magliano Alpi

Disagi alla viabilità, ma conseguenze fortunatamente lievi per le persone a bordo dei due veicoli coinvolti dallo scontro frontale che in tarda mattinata si è verificato lungo la Statale 28 in territorio di Magliano Alpi. L’arteria è rimasta a lungo bloccata per consentire il lavoro dei soccorritori, intervenuti con due équipe del 118, una squadra di Vigili del fuoco dal distaccamento di Mondovì e coi Carabinieri della Stazione di Carrù.