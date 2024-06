"I mondi di Zara", ultimo romanzo della scrittrice cuneese Paola Gula si presenta a Cortemilia

Il 21 giugno a Cortemilia, nella bellissima Cascina Monteoliveto, sede dell’Ecomuseo dei vigneti e dei terrazzamenti, avrà luogo la presentazione dell’ultimo romanzo di Paola Gula, I mondi di Zara, edito da Golem Edizioni, casa editrice indipendente di Torino.

La scelta di questa particolare location è dovuta al fatto che Monteoliveto è proprio il luogo dove si svolge la storia della protagonista, Zara, costretta nel momento più buio della sua vita a scappare verso un nuovo inizio che la vedrà custode di questa meravigliosa cascina.

“Devo ringraziare Donatella Murtas, referente dell’Ecomuseo, architetto e grande esperta di terrazzamenti, per avermi fatto conoscere questo luogo che già alla prima occhiata mi è rimasto nel cuore. Di lì ad ambientarvi una storia il passo è stato breve. Sono tornata diverse volte per rivedere Cortemilia per rendere giustizia a uno dei luoghi meno conosciuti e più affascinanti della nostra provincia”, racconta l’autrice.

La copertina del libro è opera dello scultore Christian Costa che sarà presente il 21 giugno per presentare I mondi di Zara insieme a Donatella Murtas e l’autrice. Il ruolo di moderatore sarà invece affidato a Fabio Gallina, nota voce di Radio Valle Belbo. All’evento “tra il serio e il faceto” parteciperà anche l’attore albese Paolo Tibaldi.

Sarà l’unica presentazione del romanzo che chiude la serie delle Food Girls di Paola Gula iniziata nel 2019 con Favola Imbandita e, come la sua protagonista Zara, questo romanzo avrà un destino speciale: a parte la presentazione di Cortemilia, le avventure di Zara si potranno trovare solo su Amazon, sia nella versione Kindle sia in quella cartacea. “Si tratta di una sfida – spiega Paola Gula – una scelta fatta insieme al mio editore, soprattutto per provare a lavorare con canali che mi sono meno usuali, ma che vale la pena sperimentare”.

L’evento di Cortemilia si chiuderà con una merenda sinoira e musica, il tutto organizzato con il supporto della Corte di Canobbio e dello chef Carlino Vinotto. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’associazione volontari ambulanze Avac di Cortemilia.

Per questo motivo è importante prenotarsi al numero del comune di Cortemilia 0173 81027 int 5.