Assessore a Cervasca, Flavio Giordano si ricandida: "Abbiamo lavorato bene e vogliamo continuare a farlo. Tanti i progetti da completare"

Flavio Giordano, classe 1983, ingegnere libero professionista, sposato, si ricandida alle prossime amministrative di Cervasca sempre con Enzo Garnerone, al cui fianco ha lavorato, come assessore, negli ultimi anni.

Cervaschese da sempre terra, è molto legato al suo paese. "In questi cinque anni credo di aver dato tanto e vorrei continuare a farlo. Voglio continuare a mettere a disposizione le mie energie per far crescere il territorio in tutti i suoi numerosi aspetti e potenzialità. Il gruppo di lavoro che ha amministrato Cervasca in questi anni ha fatto la differenza: coesi e con tante idee che il sindaco Enzo Garnerone ha saputo valorizzare e realizzare, sempre in ascolto alle esigenze delle persone. Con le deleghe all'Acqua bene pubblico, Agricoltura, Bandi e Finanziamenti e con la rappresentanza presso il Consorzio BIM del Maira, ho cercato di dare il mio contributo per completare il programma elettorale presentato all’inizio del mandato e, ove possibile, di andare oltre".

Importanti le deleghe assegnategli. A partire da Bandi e finanziamenti, fondamentali per i Comuni e per la realizzazione di tanti progetti. E' lui stesso a sottolinearlo: "Un lavoro importante è stata la ricerca costante di nuovi bandi locali, regionali e nazionali per il finanziamento di nuove opere o servizi da destinare ai concittadini. Grazie al lavoro svolto dall’ufficio tecnico comunale è stato possibile portare avanti numerosi progetti coperti in gran parte dai finanziamenti dei bandi.



Una parte dei fondi è stata destinata al risparmio energetico legato all’illuminazione pubblica, dove il passaggio alla tecnologia LED ha permesso un cospicuo risparmio nonostante i forti rincari dell’energia negli ultimi anni. Questi risparmi interessano tutti noi cittadini e consentono il contenimento del gettito fiscale. Gli ultimi fondi ricevuti saranno destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da costruire sulla scuola secondaria di Cervasca per dare vita alla prima comunità energetica del nostro territorio che coinvolgerà i privati che vorranno aderire".

L'assessore Giordano spiega, con grande orgoglio, di aver partecipato, nel 2022, al Bando PNRR asili nido: "In pochi giorni, con un grande sforzo di tutti, si è potuto ottemperare alle richieste del legislatore ed ottenere il finanziamento che porterà sul nostro territorio un servizio indispensabile alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano. Una scuola adeguata ai più moderni standard di efficienza energetica che è in fase di costruzione e verrà ultimata con materiali ecosostenibili, per le esigenza dei più piccoli, con locali per il gioco e per il sonno ed uno spazio esterno attrezzato nel verde in totale sicurezza. L’ultimo bando a cui stiamo partecipando - continua - avrà l’obiettivo di sviluppare una mobilità sostenibile realizzando una pista ciclabile dal centro di Cuneo fino all’area industriale di San Defendente con un tracciato in totale

sicurezza e distanziato dalla strada provinciale; tale percorso permetterà di ripristinare il fondo stradale delle strade interne e di metterle in sicurezza con illuminazione pubblica intelligente che si accende al passaggio.



Inoltre, l’adesione al bando “PieMonta in bici” con il Comune di Cuneo, Busca e Tarantasca permetterà di entrare nel circuito ciclabile regionale ed europeo aprendo la strada di futuri finanziamenti per l’estensione della rete ciclabile verso tutto il territorio e la valle Grana e Stura. L’auspicio è di ricevere il parere positivo già quest’anno e, così, non dover attendere il prossimo bando".

Giordano, in questi cinque anni, ha avuto la delega presso il Consorzio BIM del Maira che gestisce i sovracanoni provenienti dalle centrali idroelettriche delle valli Maira e Grana. "In tale sede sono stato eletto vicepresidente del consorzio su nomina dell’Unione Valle Grana per la gestione dei contributi che vengono erogati ai singoli comuni. Sono stati importanti i contributi straordinari erogati sul nostro territorio, dal sostegno economico delle residenze per anziani, all’acquisto di un palco per pubblico spettacolo con relativa copertura fino alla realizzazione di progetti musicali dopo la pandemia in tutte le frazioni, con nomi di primo livello come Marco Ligabue, Joe Bastianich & La Terza Classe ed altri gruppi locali. Con l'ultima tranche di finanziamento stiamo provvedendo a sistemare alcuni giochi per bambini presso l’area Proloco di Cervasca, oltre alle scuole dell’infanzia".

C'è poi il grande tema dell'acqua, bene pubblico, Giordano sottolinea l'ottima collaborazione con ACDA, che ha permesso l’installazione gratuita della casetta dell'acqua presso la frazione di Santa Croce e l’acquisto (da parte della società pubblica) della casetta di San Defendente, permettendo di avere un unico gestore su tutto il territorio comunale, con utilizzo di un’unica tessera prepagata.

"Durante le emergenze idriche dovute alla siccità o durante l’ultima tempesta che ha contaminato l’acquedotto rendendo non potabile l’acqua dei rubinetti non è mai mancato il loro fondamentale intervento e coordinamento. Sempre per la gestione delle reti idriche, è prevista la realizzazione di una nuova rete di alimentazione della vasca nella Borgata Aranzone e la futura sostituzione di un importante tratto di una

vecchia tubazione che alimenta Cervasca capoluogo, via Brofferio ed alcuni tratti sparsi sul territorio, finalizzati a ridurre le dispersioni idriche", spiega.

Infine, sempre in riferimento alla siccità, l'assessore, che ha anche la delega all'Agricoltura, evidenzia come questa abbia causato una diminuzione dei raccolti. "Insieme ai consorzi irrigui stiamo valutando i bandi per partecipare insieme e cercare di porre un rimedio alla carenza idrica sul nostro territorio. Il lavoro è stato tanto e molto impegnativo, per questo chiediamo di avere rinnovata la fiducia per portare a compimento dei numerosi progetti avviati".