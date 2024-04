Calcio Serie D: l'Alba cade in casa, Gueye firma la vittoria del Derthona

Passo falso casalingo per l'Alba che, nella penultima di campionato, cade contro il Derthona. Decide una rete a dieci minuti dalla fine di Gueye che determina un risultato sostanzialmente giusto per quanto visto in campo.

LA CRONACA

Ritmi bassi e grande equilibrio nella fase inziale di partita. La posta in palio è alta ed entrambe le squadre riducono al minimo i rischi. Alla mezz'ora la prima occasione degna di nota. Ribero sbaglia un rinvio e serve Strada che avanza qualche metro e prova il pallonetto, senza inquadrare lo specchio della porta. Ancora Strada ci riprova dieci minuti più tardi. Tiro immediato su suggerimento di Saccà, Ribero è attento e blocca in due tempi. Dopo un minuto di recupero si va a riposo a reti bianche con gli ospiti decisamente più propositivi.

Doppio cambio per Viassi in avvio di ripresa: Yanken Yanken e Marin subentrano a Barbacane e Giraudo. L'Alba si scuote e sfiora il vantaggio al 55'. Foschi verticalizza per Bonelli che calcia, di prima intenzione, con il mancino: ottima la respinta di Sattanino. Due sostituzioni anche in casa Derthona: Nani e Amaradio rilevano Saccà e Toniato. Al 62' finisce la partita di Barbagiovanni, in campo Marangoni. Derthona insidioso con La Cava al 70'. Ribero ne neutralizza una conclusione velenosa. Minuto 79: Viassi inserisce Carnovale, gli fa posto Bonelli. La squadra di Turi ci crede e va in rete all'81'. Manasiev lavora un buon pallone e serve Gulli che, a sua volta, innesca Gueye (dal 72' in campo per Strada), implacabile al cospetto del portiere avversario: 0-1. L'Alba ci prova fino alla fine (a tempo quasi scaduto gran tiro di Scotto smanacciato in corner da Sattanino) ma il gol del pari non arriva. La strada verso la salvezza è ancora tortuosa.

TABELLINO

Alba (4-2-3-1): Ribero, Barracane (53' Yanken Yanken)), Scotto, Giraudo (53' Marin), Foschi; Cena, Sia (87' Di Salvatore); Bonelli (79' Carnovale), Galasso, Barbagiovanni (62' Marangoni); Galvagno. A disp: Bergonzi, Dieye, Carnovale, Imperato, Riverditi, Di Salvatore. All Viassi

Derthona (4-3-1-2): Sattanino, La Cava, Daffonchio, Karkalis, Procopio; Toniato (60' Amaradio), Marchetti, Gulli (90' Tambussi); Manasiev; Saccà (60' Nani), Strada (72' Gueye). A disp: Mandrino, Dall'Olio, Tocila, Schirone, Taverna All Turi

Gol: Gueye 81'

Ammoniti: Barracane, Barbagiovanni, Gulli

Arbitro: Maksym Frasynyak di Gallarate, assistenti Alessandro Fantini di Busto Arsizio e Giovanni Ruocco di Brescia