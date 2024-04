Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì strapazza il Lasalliano Torino nella prima gara dei playoff

ll VBC Mondovì inizia il proprio cammino nei play-off nel migliore dei modi, piegando per 3-0 (25-13, 26-24, 25-17) il temibile Lasallaino Torino in un PalaiItis gremito di pubblico e caldissimo, che, sospinto dall’ incitamento costante dell’ Hagar Group, ha dato una carica ulteriore ai monregalesi.

“Abbiamo giocato molto bene – dice al termine coach Massimo Bovolo – per tutta la partita, concentrati e determinati su tutti i palloni ed il risultato si è visto. Oltre alla prova dei ragazzi mi preme sottolineare e ringraziare il pubblico presente, che ci ha trascinato e sospinto per tutta la partita, dandoci forza ed entusiasmo ulteriore. Dobbiamo ragionare in termini di set: per andare in finale ne dobbiamo vincere in tutto almeno 8 e pertanto, avendo già conquistati i primi 3, ce ne mancano ancora 5. Ora testa alla partita di sabato sera contro l’ Arona, in cui dovremo cercare di ripetere la prestazione offerta questa sera contro il Lasalliano e puntare a conquistare i 3 punti in palio per poi poterci andare a giocare tutto nella sfida decisiva di Novi, che sarà una vera semifinale secca.”

Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garello e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Basso libero, inserendo durante la gara Chessa, Candela e Borsarelli.

Nel primo set vi è equilibrio sino al 6 pari, poi i monregalesi cambiano marcia e vanno via, portandosi prima sull’ 11-7 con un gran muro di Caldano, poi sul 16-8 con un attacco vincente di Garelli da posto 4, quindi sul 20-11 con un bel muro di Berutti. Genesio con un ace sigla il 24-13 ed un gran muro della coppia Berutti-Fabiano firma il punto del definitivo 25-13, mentre entra Chessa in battuta.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 7 pari, poi il Lasalliano opera un break e si porta sul 10-7. Bovolo ferma il gioco ed inserisce Candela ed i monregalesi reagiscono, ottenendo la parità sul 12-12 con Genesio. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 24 pari (dentro in battuta Chessa e Borsarelli), quindi Genesio prima realizza il 25-24 e poi firma il punto del definitivo 26-24.

Nel terzo set vi è sostanziale equilibrio sino al 4 pari, poi, come nel primo, il VBC cambia marcia e va via, portandosi prima sul 9-5 con un gran muro della coppia Berutti- Garelli, poi sul 13-7 con un gran muro di Garelli, quindi sul 18-12 con Genesio. Dentro nuovamente Candela per rinforzare la seconda linea nonché Chessa e Borsarelli in battuta ed i monregalesi vanno a chiudere: un muro di Caldano sigla il 24-16 ed infine è nuovamente Genesio a firmare il punto del definitivo 25-17.

Sabato secondo impegno di questi play-off, con il VBC che ospiterà al PalaItis alle ore 20.30 il Verbania, che all’ esordio si è arreso 3-0 al Novi, ma che ha combattuto in tutte e tre le frazioni giocate. Per i monregalesi una partita decisamente impegnativa, da affrontare con lo stesso spirito e la medesima verve con cui è stata affrontata quella con il Lasalliano.

CLASSIFICA: VBC MONDOVI’ e Novi 3, Arona e Lasalliano Torino 0