A giugno torna l'evento "Facciamo fiorire Marene"

Sabato 8 giugno torna l’evento “Facciamo fiorire Marene” che viene riproposto dall’Associazione “La Baracca dei Birbanti” ormai da anni e con sempre maggiore partecipazione.

Anche questa volta i bambini, sempre accompagnati da un adulto di riferimento, saranno stimolati ad utilizzare i propri sensi, pianteranno il loro fiore, di cui si prenderanno cura a casa e abbelliranno il paese donando piantine ai commercianti che ne faranno richiesta.

Inoltre interverranno altri enti ed associazioni del territorio, scuole, asili, biblioteca che proporranno interessanti e divertenti laboratori e parteciperanno insieme ai bambini anche gli anziani delle due case di riposo di Marene.

I bambini potranno inoltre giocare con il ludobus di Savigliano e con i ragazzi di “Fuma Che ‘Nduma”.

Durante il pomeriggio la biblioteca invita tutti i bambini e le bambine nati nel 2023 con le loro famiglie a ritirare un libro come segno di benvenuto nella comunità, aderendo al progetto “Nati per leggere”, l’Associazione “Terre dei Savoia” donerà un sacchetto con semi di fiori presenti nel Giardino del custode, mentre il Comune di Marene donerà a settembre una piantina da mettere nel proprio giardino alle famiglie dei nuovi nati che ne faranno richiesta il giorno stesso o in biblioteca.

Il ritrovo è previsto alle ore 14,30 a Parco Galvagno.

L’ingresso all’evento è libero ma è richiesta la prenotazione per motivi organizzativi.

E’ possibile prenotarsi collegandosi al seguente link o inquadrando il QRcode sul volantino.

https://www.eventbrite.it/e/facciamo-fiorire-marene-tickets-876857553547?aff=ebdsshsms&utm_share_source=listing_android