A Levaldigi torna il corso contro l'aerofobia

Sono aperte le iscrizioni per la nuova data del corso per vincere la paura di volare, organizzato da Cuneo Airport e DASTYFLYSIM. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno aiutato numerose persone a comprendere e gestire meglio la paura del volo, siamo lieti di annunciare la possibilità di iscriversi alla seconda sessione del corso per l'anno 2024: sabato 11 maggio.



Il corso è progettato per fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per imparare a gestire l’aerofobia, un disturbo d'ansia comune che può influenzare la vita personale e professionale di molte persone. Con la guida esperta dell'ingegnere Pietro Luigi Rinaldi, pilota di Aviazione Generale e esperto di sicurezza aeroportuale, insieme alla dottoressa Cristina Franchetti, Psicoterapeuta, i partecipanti avranno l'opportunità di affrontare le loro paure in un ambiente sicuro e supportivo.



Il corso, della durata di mezza giornata, include sessioni informative sul volo e sulla paura di volare, attività di gruppo per esplorare gli aspetti psicologici della fobia e la possibilità di provare l'esperienza del volo attraverso la realtà virtuale, offerta per la prima volta quest'anno. Viene data anche la possibilità di fare esperienza delle fasi precedenti all’imbarco e di assistere alle operazioni sottobordo.



Per partecipare al corso, che si terrà presso l'Aeroporto di Cuneo, è richiesto un contributo di 60 euro a persona. Le iscrizioni per la giornata dell'11 maggio sono aperte e possono essere effettuate tramite la pagina dedicata sul sito di Cuneo Airport, www.aeroporto.cuneo.it/corso-sulla-paura-di-volare, dove è possibile scegliere tra la sessione mattutina (9:00 - 13:00) o quella pomeridiana (14:00 - 18:00).



Tutti i partecipanti riceveranno una email di conferma con tutti i dettagli relativi alla loro partecipazione.



Le iscrizioni chiuderanno martedì 7 maggio.