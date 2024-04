Centro per Cuneo: "FiberCop non ha portato la fibra ottica in metà delle frazioni"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal gruppo consigliare cuneese Cuneo per Cuneo.



***



La frazione di Spinetta è cablata per metà dal passaggio della fibra ottica da parte della società FiberCop S.P.A-Tim, mentre la parte restante non ha accesso alla banda larga per la mancanza dei collegamenti in quanto gli armadi esistenti non sono stati predisposti per la cablatura dell’intera frazione vincolando l’entrata e l’uscita della rete in rame, creando così una separazione tra utenti che accedono alla banda larga e quelli che invece non possono accedere apportando notevoli disagi.



Stessa problematica riguarda Roata Canale dove è stata recentemente installata la fibra solo in alcune zone, non prevedendo le altre.



La Consigliera Comunale Monica Pellegrino, insieme al Consigliere Ettore Grosso, si sono occupati fin da subito delle problematiche nelle frazioni di Spinetta e Roata Canale. Da una verifica è emerso che la mancata cablatura dipende dagli interventi non effettuati dal gestore Tim.



Come già segnalato lo scorso anno, si richiede nuovamente la copertura da parte di Tim delle intere frazioni, revisionando i progetti sulla cablatura attualmente in uso.



Superare il cosiddetto divario digitale è tecnicamente possibile. Confrontandoci con il Consigliere Comunale Silvano Enrici, con una notevole esperienza in materia, abbiamo constatato che dal punto di vista della posa dei cavi della fibra ottica, alcune zone presenterebbero le condizioni ideali in quanto gli stessi verrebbero installati sui pali già presenti della Telecom che renderebbero più agevole il passaggio in modo da poter raggiungere un elevato numero di utenti che ad oggi insieme ai sottoscritti, lamentano tale mancanza.



Sentiti anche i pareri dei Comitati di quartiere e dei frazionisti, si richiede con forza e con interesse alla società FiberCop S.P.A-Tim, di provvedere alla copertura totale delle frazioni garantendo così un servizio sempre più essenziale sia per ragioni lavorative che non. Inoltre, si precisa che i tre gestori telefonici Telecom, Open Fiber e Isiline, hanno posato più di mille km di fibra sull’Altipiano ed anche per questo ci auspichiamo che la copertura venga effettuata totalmente, in tempi rapidi, anche nelle nostre frazioni.